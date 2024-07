PALMEIRAS 3 X 1 ATLÉTICO-GO MELHORES MOMENTOS | BRASILEIRÃO 16ª RODADA - 11/07/2024

Aclr |Do canal Voz do Esporte no YouTube

Nesta quinta-feira (11), o Palmeiras derrotou o Atlético-GO por 3 a 1, no Allianz Parque, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Verdão saíram através Flaco López, Raphael Veiga e Alix Vinicius (contra). O Dragão marcou o seu único gol com Shaylon. Veja os gols e os melhores momentos da partida.

