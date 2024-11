Outubro Rosa subida ao mirante acontece no dia 18 Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 14/10/2024 - 16h51 (Atualizado em 15/10/2024 - 01h47 ) twitter

Subir o Mirante já se tornou um programa tipicamente joinvilense, unindo lazer e saúde em um só lugar. Por que não aproveitar essa oportunidade para aliar essa atividade ao importante tema da conscientização do câncer de mama? Neste mês de outubro, vamos falar sobre a importância da prevenção, do autocuidado e como momentos de lazer podem se transformar em oportunidades de informação e apoio. Junte-se a nós para uma subida especial, com atividades e informações que podem fazer a diferença!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.