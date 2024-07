Mistérios da Mente Humana: Mania de arrumação pode aumentar a ansiedade, aponta especialista

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

No quadro Mistérios da Mente Humana de hoje (13), o psiquiatra Isaac Efraim aborda a relação entre manter as coisas arrumadas e a ansiedade. A preocupação em buscar segurança por meio da organização pode aumentar a ansiedade para algumas pessoas. O desejo de controle por meio da arrumação reflete uma busca por proteção emocional, podendo gerar mais medo e excitabilidade. Embora arrumar as coisas possa trazer sensações positivas, depositar toda segurança nesse hábito pode tornar a vida um ciclo de estresse. O excesso de zelo pela ordem pode levar ao desequilíbrio emocional e interferir nas relações interpessoais.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.