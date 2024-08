Milton sobre Abel Ferreira: ‘É incontestável que ele é bom técnico, mas tem que ser menos arrogante’ Aclr|Do canal R7 no YouTube 28/08/2024 - 17h13 (Atualizado em 29/08/2024 - 02h08 ) ‌



Em O Programa de Todos os Programas desta semana, Milton Leite deu sua opinião sobre a resposta do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, a uma repórter durante entrevista coletiva. O narrador criticou as falas de Abel, dizendo que ele foi “Machista e misógino”. Milton enalteceu o trabalho do treinador do verdão, mas disse que ele tem pontos a serem melhorados em seu comportamento. “É incontestável que ele é bom técnico, mas tem que ser menos arrogante”, disse.

