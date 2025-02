Melhores Momentos: São Paulo sofre virada da Ponte Preta e complica o Palmeiras Aclr|Do R7 19/02/2025 - 22h29 (Atualizado em 20/02/2025 - 01h19 ) twitter

Em um jogo que interessava ao Palmeiras, o São Paulo saiu na frente da Ponte Preta no Morumbis com um gol de cabeça de Calleri. Porém, a equipe tricolor voltou mal para o segundo tempo e levou a virada em poucos minutos, com gols de Artur e Everton Brito. Confira os principais lances da partida!

