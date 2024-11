Marejada 2024: últimos dias para experimentar a Festa do Pescado em Itajaí Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 18/10/2024 - 21h10 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h18 ) twitter

A 35ª edição da Marejada, um dos eventos mais tradicionais de Itajaí, está chegando ao fim! Com um rico cardápio de pratos à base de pescado e uma programação cheia de atividades culturais, a festa é um verdadeiro convite para celebrar as tradições pesqueiras da região. Este evento, que combina acessibilidade e sustentabilidade, tem atraído visitantes de todas as idades. Se você ainda não teve a chance de experimentar as delícias do mar, não perca os últimos dias da Marejada 2024!

