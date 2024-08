Mais de R$ 15 bilhões do FGTS serão distribuídos Aclr|Do canal Record News no YouTube 08/08/2024 - 20h45 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h03 ) ‌



O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) decidiu pela distribuição de 65% do lucro recorde de 2023 do fundo, que chegou a R$ 23,4 bilhões. Serão R$ 15,1 bilhões partilhados entre os trabalhadores com conta vinculada ao fundo. O Conselho se reuniu extraordinariamente nesta quinta-feira (8), para deliberar sobre o tema. De acordo com o FGTS, são mais de 218,5 milhões de contas de quase 131 milhões de trabalhadores.

