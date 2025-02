Leila Pereira sobre reforços no Palmeiras: ‘Não vou contratar apenas porque a imprensa pede’ Aclr|Do R7 17/02/2025 - 01h08 (Atualizado em 18/02/2025 - 01h20 ) twitter

O clássico Choque-Rei sem gols desta tarde (16) foi discutido pela bancada do Esporte Record. O empate sem gols no Allianz Parque classificou o São Paulo para a próxima fase do Paulistão. Porém, a situação do Palmeiras ficou complicada e dependerá de outros resultados. A presidente Leila Pereira falou sobre contratações: ‘Desde que eu fui eleita presidente do Palmeiras, me cobram esse centroavante. Estamos sempre no mercado. Mas não vamos contratar jogadores só porque a imprensa ou a torcida quer. Se eu contrato um ‘9’, mas não é aquele que o torcedor queira, vão pressionar do mesmo jeito. Emtão as decisões do Palmeiras são feitas sempre internamente’.

