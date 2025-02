Leila Pereira posta meme nas redes sociais após dramática classificação do Palmeiras no Paulistão Aclr|Do R7 24/02/2025 - 01h05 (Atualizado em 24/02/2025 - 15h05 ) twitter

Foi com muito drama que a classificação do Palmeiras veio na noite deste domingo (23). Com a vitória por 3 a 2 em cima do Mirassol (e a derrota da Ponte Preta por 2 a 0 para o RB Bragantino), o atual tricampeão paulista se garantiu nas quartas de final. Após o fim da partida, a presidente Leila Pereira publicou um meme nas redes sociais com a pergunta ‘Estão mais calmos?’ e a bancada do Esporte Record discutiu a atitude da dirigente.

