Justiça decreta prisão temporária de presidente e seis torcedores da Mancha Verde Aclr|Do canal Record News no YouTube 31/10/2024 - 13h48 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Justiça de São Paulo solicitou a prisão temporária de seis membros da Mancha Alviverde. Eles são suspeitos de participação em uma emboscada contra torcedores do Cruzeiro no último domingo (27), que resultou na morte de uma pessoa. Entre as pessoas que tiveram o pedido de prisão solicitado está o presidente da organização, Jorge Luiz Sampaio.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.