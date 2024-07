Inscrições para o PROUNI abrem a partir de amanhã Aclr|Do canal Record News no YouTube 22/07/2024 - 15h00 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h04 ) ‌



Amanhã começam as inscrições para o processo seletivo do PROUNI (Programa Universidade para Todos). De acordo com o MEC, serão oferecidas mais de 240 mil bolsas. Os interessados em participar do processo seletivo têm até sexta-feira para acessar o portal unico de acesso ao ensino superior. É necessário que o candidato tenha participado do enem nas edições de 2022 ou 2023. As inscrições são de graça.

