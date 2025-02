Guarani X Palmeiras | Paulistão 2025 na RECORD Aclr|Do R7 24/01/2025 - 23h03 (Atualizado em 25/01/2025 - 01h33 ) twitter

Veja a transmissão digital da disputa entre Guarani e Palmeiras. Pré e pós-jogo com Zé Luiz e o elenco do Desimpedidos; narração de Chico Pedrotti.

Você pode assistir à transmissão com as imagens do campo na tela da RECORD e também no Portal R7 e no PlayPlus. Acesse R7.com e PlayPlus.com. #PaulistãoNaRECORD #Paulistão2025

