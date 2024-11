Festival do Camarão em Porto Belo pretende bater recorde do maior risoto do mundo Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 18/10/2024 - 11h37 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h21 ) twitter

Neste fim de semana, o Festival do Camarão de Porto Belo promete ser um evento inesquecível, com o objetivo de bater o recorde do maior risoto de camarão do mundo. Acompanhado pela repórter Juliana Senne, o evento reunirá amantes da culinária e visitantes para celebrar essa deliciosa iguaria. O prefeito Joel Lucinda também está participando dos preparativos, destacando a importância do festival para a cidade e a cultura local.

