Festival de Camarão em Porto Belo atrai mais de 100 mil visitantes e encerra com risoto gigante

O Festival de Camarão de Porto Belo foi um verdadeiro sucesso, recebendo mais de 100 mil visitantes durante seus oito dias de celebração. A nona edição do evento não apenas atraiu amantes da gastronomia, mas também apresentou o maior risoto de frutos do mar do Brasil, que foi distribuído gratuitamente aos participantes. Este evento destaca a rica cultura culinária da região e a importância do turismo local, unindo famílias e amigos em torno de uma deliciosa experiência gastronômica. A repórter Maressa Machado traz os detalhes do festival que encantou o público e deixou todos com um gostinho de quero mais.

