Feijuca do Bolasha: gastronomia e música em apoio ao hospital infantil de Joinville

Amanhã acontece a aguardada Feijuca do Bolasha em Joinville, um evento apoiado pela NDTV Record que promete reunir boa música, gastronomia e solidariedade. Além de ser um momento de diversão, a festa tem como objetivo ajudar o Hospital Infantil da cidade através de doações de alimentos. A dupla Jean e Gusttavo, uma das atrações principais, está aqui no Ver Mais antes do evento para compartilhar um pouco do que esperar desta grande celebração. Não perca essa oportunidade de participar de um evento que une cultura, música e solidariedade em Joinville!

