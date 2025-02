Fala Esporte: Palmeiras e Santos buscam classificação para as quartas de final no Paulistão Aclr|Do R7 22/02/2025 - 13h49 (Atualizado em 23/02/2025 - 01h46 ) twitter

O Palmeiras ainda luta para garantir uma vaga nas quartas de final do Paulistão. Enquanto isso, o rival Corinthians busca a melhor campanha geral do torneio. Essa é a última rodada da fase de classificação e todos os jogos serão neste domingo (23), às 18h30. Das oito vagas às quartas, cinco já foram preenchidas. Palmeiras e Santos buscam a classificação, sendo que o Alviverde precisa vencer o Mirassol e torcer por um tropeço da Ponte Preta. O jogo de transmissão da RECORD será Corinthians X Guarani, com transmissão a partir das 18h.

