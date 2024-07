F1 GP HUNGRIA - CLASSIFICAÇÃO AO VIVO Aclr|Do canal Voz do Esporte no YouTube 21/07/2024 - 00h35 (Atualizado em 21/07/2024 - 01h05 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A sexta-feira do GP da Hungria começou com a Ferrari fazendo o melhor tempo com Sainz. Já no Segundo Lando Norris foi o mais rápido com a McLaren. Verstappen, com sua Red Bull atualizada foi segundo no TL1 e TL2. E aí quem será o pole? Acompanhe com a Voz do Esporte e o Grande Prêmio, com Cesar Tavares e Gabriel Curty.

#f1 #gp #gphungria #grandepremiodahungria #qualificação #corrida #formula1

assistir f1 ao vivo, assistir gp da hungria ao vivo, gp de hungria com imagens, corrida de f1, assistir qualificação ao vivo de gra-bretanha, ver verstappen ao vivo, hamilton, imanges da hungria, onde asssitir f1 online, onde assistir grande premio da silvestone, ver formula 1 online, como assistir f1 online, ver f1 com imagens, voz do esporte, gp, ao vivo, esporte ao vivo, bet, ferrari, mercedes, maclaren, alpine, haas, willians, aston martin, rb, sauber, f1 na internet, f1 ao vivo, f1 na internet,

Acesse www.vozdoesporte.com.br

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/vozdoesporteoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@vozdoesporte

Publicidade

Kwai: https://www.kwai.com/@redevozdoesporte

X - https://twitter.com/_vozdoesporte

Publicidade

Curta, compartilhe, comente, siga a Voz do Esporte

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.