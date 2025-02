Ex-jogador e ídolo do Palmeiras, Alex fala sobre interesse do Cruzeiro e futuro no futebol Aclr|Do R7 17/02/2025 - 23h30 (Atualizado em 18/02/2025 - 01h36 ) twitter

O ex-jogador e técnico Alex compartilhou os detalhes de sua conversa com Alexandre Mattos para uma posição no Cruzeiro. Embora houvesse interesse, não houve um acordo formal entre as partes. Em entrevista ao Joga Nas 11, Alex revelou o que planeja para seu futuro no futebol. Confira!

