Estudo aponta que adolescentes podem ser impactadas pela ansiedade de colegas de classe Aclr|Do canal Record News no YouTube 21/08/2024 - 16h00 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Adolescentes em contato com colegas de classe que têm ansiedade correm um risco maior de apresentar transtornos mentais futuros. É o que apontou uma pesquisa ampla feita com mais de 700 mil estudantes na Finlândia e publicada em uma revista científica internacional. eles foram acompanhados do nono ano até completarem 18 anos de idade. A psicóloga Fernanda Landeiro, doutora pela Universidade Federal da Bahia e especialista em terapia cognitiva pela Universidade de Oxford, esclareceu sobre o assunto.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.