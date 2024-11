Esporte - Blumenau vence os JASC e Palmeiras assumem a liderança do Campeonato Brasileiro Aclr|Do R7 25/11/2024 - 11h50 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na trigésima quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se tornou o novo líder após o tropeço do Botafogo, enquanto o Internacional goleou o Bragantino por 4 a 1 no Beira-Rio. O Corinthians também manteve sua excelente sequência, vencendo pela sexta vez consecutiva. No cenário esportivo de Santa Catarina, Blumenau conquistou o título de campeã dos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC) pela 44ª vez, marcando 21 troféus e 116 medalhas. Parabéns aos atletas de Blumenau pela grande vitória.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.