Esporte - Avaí empata com Botafogo-SP e jejum de vitórias se estende a oito partidas
31/07/2024 - 11h36 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h16 )



O Avaí continua sem vencer após empatar com o Botafogo-SP na Série B, mantendo um jejum de oito partidas sem vitória. As oitavas de final da Copa do Brasil começaram com a vitória do São Paulo sobre o Goiás e o empate do Botafogo com o Bahia. Nas Olimpíadas, o surfe promete grandes expectativas, um catarinense brilha no triatlo e a ginástica artística do Brasil conquista uma medalha inédita. Essas e outras atualizações do esporte catarinense, você encontra aqui, no SC no AR.

