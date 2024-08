Do frio ao calor: como manter a imunidade com a variação das temperaturas Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 15/08/2024 - 10h59 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h39 ) ‌



Com as temperaturas em Santa Catarina variando drasticamente, começando com marcas negativas e podendo atingir até 30 graus, é essencial cuidar da imunidade. A mudança brusca no clima pode prejudicar a saúde, mas há alimentos que podem ajudar a fortalecer o sistema imunológico. A repórter Daniela Cecon traz ao vivo dicas sobre quais alimentos são mais eficazes para manter a imunidade em alta durante esse período de oscilações de temperatura. Descubra como ajustar sua alimentação para enfrentar essas mudanças climáticas e proteger sua saúde.

