DESEMPENHO PALMEIRAS - QUEM FOI O PEREBA DA PARTIDA? - PALMEIRAS 2X2 BOTAFOGO
22/08/2024 - 00h41



Ninguém pode reclamar de um jogo morno no Allianz Parque. O Botafogo abriu 2 a 0, cedeu o empate e viu o nível de sufoco bater no teto quando Gustavo Gómez fez o terceiro gol do Palmeiras - que levaria a decisão da vaga nas quartas da Conmebol Libertadores para os pênaltis. O lance acabou anulado por toque no braço do zagueiro. O Botafogo segue no torneio continental!

