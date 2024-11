DESEMPENHO CORINTHIANS - TIMÃO VENCE O PALMEIRAS E SE AFASTA DO Z4! Aclr|Do R7 04/11/2024 - 22h46 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h12 ) twitter

Uma noite perfeita para o Corinthians em Itaquera nesta segunda-feira. Contra o maior rival, o Timão venceu por 2 a 0, encerrou o jejum no Dérbi, se afastou do Z-4, gritou "olé" e complicou a vida do Palmeiras na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Na Neo Química Arena, os corintianos souberam sofrer no início do clássico e conseguiram construir a vitória com belo gol de Garro e outro de Yuri Alberto. Produtivo e pouco eficiente no ataque, o Verdão se atrapalhou também nas falhas de Caio Paulista e Weverton.

