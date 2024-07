Daniela Alves comenta as expectativas do Brasil para os jogos e critica ausência de Cristiane Aclr|Do canal Record News no YouTube 24/07/2024 - 20h30 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h06 ) ‌



O Brasil estreia amanhã no futebol feminino na olimpíada de paris. A repórter Júlia Ballarini conversou com a ex-meia atacante da Seleção Brasileira, Daniela Alves, dona de duas medalhas olímpicas de prata e uma de ouro no Pan-Americano. Ela criticou algumas escolhas do técnico Arthur Elias.

