Crianças aprendem sobre preservação dos oceanos de forma lúdica durante a Marejada Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 17/10/2024 - 11h29 (Atualizado em 18/10/2024 - 01h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Marejada de Itajaí, que acontece até o próximo fim de semana, é mais do que uma festa gastronômica; é também uma oportunidade incrível para as crianças aprenderem sobre a preservação dos oceanos de forma lúdica. A repórter Juliana Senne traz os detalhes da programação de hoje, onde os pequenos podem se divertir enquanto entendem a importância de cuidar do meio ambiente. O evento conta com a participação de especialistas, como o oceanógrafo Rafael Langel, e tem o apoio da Secretaria de Turismo e Eventos de Itajaí, representada por Thiago Morastoni. Venha saber mais sobre essa festa que encanta toda a família.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.