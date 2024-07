COMO CUIDO DA MINHA PELE | #shorts

Aclr |Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube

Uma mulher com a pele bem cuidada não quer guerra com ninguém!!! 💁🏼‍♀️ É assim que eu começo todos os meus dias. O Hidratante Matificante Diurno é tudo de bom, porque ele hidrata o dia todo sem deixar a pele pesada ou oleosa, e ainda protege contra os raios solares ☀️. É tudo de bom!!!

Pra aliviar as olheiras e as bolsinhas, eu uso o Creme Área dos Olhos. Duas gotinhas são suficientes pra amenizar as linhas de expressão e para prevenir do envelhecimento precoce dessa região 😏

E hoje eu trago novidades pra vocês!!! A minha linha de skincare tá disponível no site www.anahickmannesmaltes.com.br. Deixei o link no meu story!!! ❤️

