Chineque Fest: confira mais sabores criados para a festa 23/08/2024 - 15h20 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h27 )



Descrição: No começo do programa, mostramos alguns dos sabores disponíveis na nossa Chineque Fest, e aposto que você ficou com água na boca! Aqui no estúdio, não foi diferente. Agora, para deixar você ainda mais animado, vamos conferir os outros quatro sabores especiais que prometem fazer você querer mais. Não perca essa deliciosa experiência!

