Celso Freire, chef de cozinha, explica ação que visa boa alimentação às vítimas do Rio Grande do Sul

No programa de sábado (29) do Grands por Bessa ne Jogvem Pan News Curitiba, Celso Freire, chef paranaense de referência no país, conta sobre a ação "Irmãos de Talheres", uma iniciativa em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, que, segundo ele, já conta com mais de 100 profissionais da gastronomia pela boa alimentação dos gaúchos atingidos pelas enchentes.

00:00 - Introdução

2:38 - Da economia para a gastronomia

7:20 - Iniciativa "Irmãos de Talheres"

15:10 - Cozinha em hospitais

16:52 - Espaço de eventos César Freire

21:40 - O que César Freire gosta de comer?

No programa, ele também conta a Reinaldo Bessa sobre sua carreira, onde está trabalhando e a ideia de sempre cozinhar para si mesmo, fazendo seu melhor, para compartilhar com outras pessoas.

