Celebração do dia do bacon degustação e curiosidades Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 30/08/2024 - 15h26 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h27 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Estamos no clima do Dia do Bacon e continuamos com a celebração! No bloco anterior, mostramos o preparo da deliciosa carbonara e agora é a hora da degustação. O Mikael Melo está de volta para compartilhar algumas curiosidades sobre esse alimento tão amado. Prepare-se para descobrir mais sobre o bacon e como ele conquistou o paladar de muitas pessoas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.