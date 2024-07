Belém, no Pará, fica 19 dias consecutivos sem chuva pela segunda vez em 60 anos Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 24/07/2024 - 11h36 (Atualizado em 25/07/2024 - 02h05 ) ‌



Em Belém, no Pará, a falta de chuva já dura 19 dias consecutivos. O Instituto de Meteorologia do Pará aponta que essa situação é rara na cidade e ocorreu apenas uma vez nos últimos 60 anos. As altas temperaturas no oceano Atlântico estão causando um bloqueio atmosférico na região central do país, levando calor para o estado paraense. Cidades como Redenção, Santana do Araguaia e Santa Maria das Barreiras enfrentam temperaturas elevadas e ausência de chuvas há mais de dois meses.

