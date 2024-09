Atacante Pedro rompe ligamento do joelho e não deve mais jogar em 2024 Aclr|Do canal Record News no YouTube 04/09/2024 - 20h01 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h18 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O atacante Pedro, do Flamengo, foi cortado dos jogos pelas Eliminatórias por causa de uma lesão. Ele rompeu o ligamento do joelho esquerdo durante um treino da Seleção. Pedro se machucou em um lance sozinho, sem contato com outro jogador. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol após o atleta realizar exames em Curitiba. O tempo de recuperação para esse tipo de lesão pode variar de nove a 12 meses. O atacante já havia sofrido esse tipo de problema em 2018, mas no joelho direito. Na época, ele jogava pelo Fluminense. A CBF ainda não anunciou quem irá substituir o jogador.

📷 Reprodução: Redes Sociais/pedroguilherme

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

‌



Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

‌



Threads: https://www.threads.net/@recordnews

X: https://www.x.com/recordnews

‌



Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.