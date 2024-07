ARTE TEMÁTICA PARA O MEU QUARTO GAMER l DARLAN LARANJINHA

Aclr |Do canal Darlan Laranjinha no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Fala, galera! Pra deixar o meu quarto gamer do jeito que sempre quis, eu contei com a ajuda do @gebeartista. Ele fez a arte na parede com as referências de desenhos e personagens que marcaram a minha história. E o resultado ficou incrível!

Qual personagem vocês já conheciam? Contem aqui nos comentários que eu quero saber e não esqueçam de curtir e ativar o sininho do canal!

REDE SOCIAL

Instagram: @darlancunha

Publicidade

#laranjinha #quartogamer #arte

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.