Aprenda a preparar torta de cookie com creme de avelã em casa Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 07/08/2024 - 15h19 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h17 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Hoje vamos preparar uma receita irresistível que vai conquistar seu paladar: uma torta feita com massa de cookie e recheada com creme de avelã. Essa combinação deliciosa é perfeita para quem ama sobremesas indulgentes e quer impressionar com algo diferente. A receita é fácil de seguir e promete um resultado saboroso e irresistível. Acompanhe o passo a passo e descubra como fazer essa torta incrível que vai fazer sucesso em qualquer ocasião!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.