Alexandre de Moraes libera acesso a vídeos de delação premiada de Mauro Cid Aclr|Do R7 20/02/2025 - 18h15 (Atualizado em 21/02/2025 - 09h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, liberou o acesso a vídeos da delação premiada do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Os vídeos são dos cinco depoimentos prestados por Cid em 2024, em que ele relata a suposta trama golpista. Em um dos vídeos, Alexandre de Moraes dá uma bronca no acusado, porque recebeu relatórios da Polícia Federal que mostram contradições e mentiras que o ex-ajudante teria contado durante depoimentos da colaboração premiada e ameaça prendê-lo.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.