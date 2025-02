Alexandre de Moraes determina o bloqueio da rede social Rumble no Brasil Aclr|Do R7 21/02/2025 - 21h20 (Atualizado em 23/02/2025 - 02h04 ) twitter

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio da rede social Rumble no Brasil. Para o ministro, a plataforma cometeu descumpriu ordens judiciais e instituiu um ambiente de terra sem lei nas redes sociais. O ministro também determinou que a plataforma só poderá voltar ao ar após indicar um representante legal no Brasil e cumprir todas as decisões, incluindo o pagamento de multas. A Rumble se juntou a empresas de Donald Trump em uma ação na Justiça dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes por suposta violação da soberania americana.

