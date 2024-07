Alerta nas praias: 27 pessoas foram queimadas por águas-vivas nos últimos dez dias em Salvador

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

‌



A+

A-

Em um período de 10 dias, 27 pessoas foram queimadas por águas-vivas nas praias de Salvador. Esses animais produzem toxinas prejudiciais ao sistema nervoso e muscular. A bandeira roxa é utilizada para alertar sobre os riscos de contato com esses animais marinhos. Caravelas são arrastadas pela correnteza e vento, ficando na superfície da água próxima à costa. A toxina das caravelas pode causar queimaduras e afetar o sistema nervoso e muscular dos banhistas. Em caso de contato, é recomendado remover o animal da pele usando utensílio adequado, lavar a área atingida com água do mar e utilizar vinagre para neutralizar a toxina. Anitta compartilhou mas redes sociais sua experiência ao ser ferida por uma água-viva em Ibiza.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.