Agro Record News - 20/07/2024

Uma fazenda em Cabo Verde, Sul de Minas Gerais , se destaca com o cultivo de cafés especiais. O sucesso é tanto que a produção está sendo exportada para uma rede de cafeteria da China. Um plano emergencial foi montado para combater um fungo que afeta plantações de uva em são Paulo. A Colheita Do Milho Em Julho, No Paraná é a maior da história. E o cenário para a próxima safra também é positivo.

