Agenda Plural - Aproveite o fim de semana com a Fenarreco e Marejada: entrada gratuita Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 18/10/2024 - 11h19 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neste fim de semana, (19) e (20) não perca a chance de aproveitar duas grandes festas em Santa Catarina: a 37ª Fenarreco, em Brusque, e a 35ª Marejada, em Itajaí. Na Fenarreco, a entrada é gratuita e a programação inclui muita música, comidas típicas e diversão, começando às 11 horas no Pavilhão da Fenarreco. Já em Itajaí, a Marejada promete uma experiência gastronômica deliciosa, com shows ao vivo e outras atrações. Os portões abrem nesta sexta-feira, 18 de outubro, às 18 horas e seguem com programação a partir das 10 horas no sábado (19) e domingo (20).

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.