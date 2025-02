Abel Ferreira desabafa após classificação do Palmeiras: ‘Espero que a torcida acredite no time’ Aclr|Do R7 24/02/2025 - 01h08 (Atualizado em 24/02/2025 - 15h05 ) twitter

A bancada do Esporte Record comentou sobre a fala de Abel Ferreira depois da vitória do Palmeiras por 3 a 2 sobre o Mirassol. Na coletiva pós-jogo, o português convocou a torcida a acreditar no time após a dramática classificação (que veio por conta da derrota da Ponte Preta por 2 a 0 para o RB Bragantino). Veja o que o técnico disse!

