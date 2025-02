A RODADA #06 – EFEITO NEYMAR? TUDO SOBRE O SAN-SÃO E PRIMEIRO DÉRBI DA TEMPORADA - 04/02/2025 Aclr|Do canal Voz do Esporte no YouTube 04/02/2025 - 15h15 (Atualizado em 05/02/2025 - 01h11 ) twitter

A RODADA #06 – EFEITO NEYMAR? TUDO SOBRE O SAN-SÃO E PRIMEIRO DÉRBI DA TEMPORADA - 04/02/2025

A Rodada repercute a vitória do Santos em cima do São Paulo. Neymar seria o efeito causador da melhora do time sem ter entrado em campo? A equipe debate essa questão e já prepara o terreno para o dérbi pelo Paulistão na próxima quinta-feira. Tanto Palmeiras quanto Corinthians conseguiram a vitória. Além de trazer todas as informações dos estaduais pelo país.

Os comentaristas João Miguel Lotufo e Diogo Martin participam do debate, analisando as polêmicas envolvendo o futebol nacional e internacional. Veja os gols, lances importantes e os melhores momentos no programa A Rodada, com apresentação de César Tavares.

