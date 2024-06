A IMPORTÂNCIA DO AUTOCUIDADO | DR. JOEL RENNO

Aclr |Do canal Dr. Joel Renno no YouTube

1 em cada 5 mulheres terá um transtorno mental durante a vida. A depressão, por exemplo, é diagnosticada duas vezes mais em mulheres (20-25%) que em homens. Por que isso acontece e como cuidar da saúde mental feminina?

No episódio de hoje conversei com Dr. Joel Rennó Jr - psiquiatra, Ph.D em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Professor, Diretor do Programa Saúde Mental da Mulher do Departamento de Psiquiatria da FMUSP. Coordenador da Comissão de Estudos e Pesquisa da Saúde Mental da Mulher da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).

Thaís Vilarinho - autora do best-seller “Mãe Fora da Caixa”, que deu origem à peça teatral de mesmo nome, sucesso nos palcos que em breve vai virar filme. Autora de mais 2 livros “Mãe Recém- Nascida”,e “Imagina na Adolescência”.

