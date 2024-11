34ª Schützenfest cultura, música e tradição em Jaraguá do Sul Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 06/11/2024 - 15h22 (Atualizado em 07/11/2024 - 01h36 ) twitter

A 34ª edição da Schützenfest, em Jaraguá do Sul, promete ser um evento imperdível, celebrando as ricas tradições alemãs e italianas da região. A festa, que começa amanhã, conta com mais de 60 shows, 29 bandas, danças folclóricas, competições de tiro e diversas novidades estruturais. O público poderá aproveitar uma experiência cultural, gastronômica e de lazer única, com uma programação diversificada para todas as idades. A Schützenfest é uma verdadeira celebração da cultura local, atraindo visitantes de diferentes lugares para vivenciar o melhor da festa.

