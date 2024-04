Serra da Capivara: equipe do Jornal da Record viaja até um paraíso pouco explorado do sertão nordestino Os repórteres Ari Peixoto e Hugo Costa mostram imagens da beleza exuberante da região

A beleza, a riqueza e a diversidade do Parque Nacional da Capivara estão da Série Especial do Jornal da Record. A equipe viajou até um tesouro brasileiro. Os repórteres Ari Peixoto e Hugo Costa mostram imagens da beleza exuberante da região. Um lugar que guarda um pedaço da história do homem na Terra. É o parque com a mais antiga concentração de sítios pré-históricos da América.