O rinoceronte branco é um animal em extinção. Atualmente, 10% da população dessa espécie no mundo pertence a um único homem, John Hume, dono de uma reserva com forte esquema de segurança na África do Sul. John está disposto a leiloar os rinocerontes. Mas por quê? Entenda os detalhes no vídeo.