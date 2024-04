Entrevista com Sofia Carson Atriz e cantora, dos EUA, é protagonista de um dos filmes mais assistidos de todos os tempos nas plataformas de streaming

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em entrevista exclusiva ao R7, Sofia falou sobre a experiência de estrelar e produzir o filme Continência ao Amor, e contou como Lady Gaga tem papel importante em sua entrada no projeto: "Minha vida mudou nas últimas três semanas", declarou ela sobre a explosão do longa no mundo.