Ator José Dumont, investigado pelo crime de pedofilia, é solto no Rio de Janeiro

O ator José Dumont foi solto nesta quarta (12) no Rio de Janeiro. Ele estava preso desde setembro, quando foi flagrado com imagens pornográficas envolvendo crianças. A Justiça decidiu que o crime pelo qual ele foi preso não cabe prisão preventiva. Agora ele irá responder em liberdade e com uso de tornozeleira eletrônicaVeja ainda nesta edição do Boletim JR 24H: São Paulo tem a primeira morte provocada pela varíola dos macacos.