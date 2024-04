Araras se destacam pela capacidade de comunicação

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A inteligência dos animais é o tema da série especial do Jornal da Record. Em várias cidades do país, tem muito bichinho esperto e aprontando por aí. Em Minas Gerais, a equipe encontrou um cavalo que desata nó. E um boi que obedece a comandos igual um cachorro. E por falar em cão, tem uma vira-lata no interior de São Paulo que escala muros e grades para passear um pouquinho na rua. E tem ainda imagens lindas de um voo livre de araras. As reportagens são dos repórteres Cleisla Garcia, Adriana Perroni e Luiz Gustavo.