A série especial do Jornal da Record mostra o mergulho com botos de até dois metros A equipe passou 15 dias viajando pela região Norte do país

A grandiosidade do Rio Amazonas é sinônimo de beleza e interação com a natureza. Na jornada do maior rio do mundo, nossa equipe mergulhou com botos e acompanhou a terapia de crianças e jovens com deficiência que nadam com os animais nas águas doces da região. A equipe passou 15 dias na região Norte em busca de histórias interessantes para contar para gente. E você pode acompanhar tudo isso na série especial.