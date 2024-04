A Jornada no Rio Amazonas é o tema da série especial do Jornal da Record A equipe passou 15 dias viajando pela região Norte do país

A viagem começa em Tabatinga, onde o Amazonas começa no Brasil, na fronteira com o Peru e a Colômbia, e vai até a Foz do Rio, no arquipélago de Bailique, no Amapá. A série especial mostra como é a vida às margens do Amazonas, como vivem os ribeirinhos, a dificuldade para ter acesso a serviços básicos como saúde e educação. São histórias, entrevistas com moradores que atravessam as águas. Durante a viagem, nossa equipe conversou com a jovem Jamilly que até ensinou expressões da região. Assista ao vídeo.